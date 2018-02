Un video publicado en YouTube muestra el indignante momento en el que un estadounidense gravemente herido tras haber recibido 16 disparos tuvo que ser llevado al hospital por la Policía, luego de que el servicio de emergencia de Cleveland se negó a enviar una ambulancia, por estar fuera de su jurisdicción.

Ronald Newberry, de 22 años, recibió 16 disparos el 14 de enero cuando se trasladaba en su camioneta, en la ciudad de Cleveland. Con esfuerzo, pudo conducir hasta la ciudad vecina de Euclid, Ohio, en donde aparentemente salió de su vehículo y se tendió a un lado del camino, informa CNN.

La Policía de Cleveland llegó al lugar y le administraron los primeros auxilios mientras esperaban una ambulancia que nunca llegó. Los servicios de emergencia de Euclid se encontraban ocupado con un incendio, por lo que los policías llamaron a los de Cleveland, pero recibieron una sorprendente e indignante respuesta: No estaban en su jurisdicción.

"Nuestro EMS no vendrá", se oye decir a uno de los oficiales de Cleveland a su colega de Euclid, "No vendrán porque está en tu ciudad. A pesar de que es nuestra víctima, no vendrán", agregó.

Mientras tanto, Newberry ruega a los oficiales por ayuda. "Por favor lléveme al hospital, por favor, me estoy mareando. No puedo respirar", se escucha decir al hombre, en medio de quejidos de dolor. Luego de unos minutos, los oficiales de ambas ciudades deciden colocar al hombre en la parte trasera de un patrullero y llevarlo a un hospital de Euclid.

La novia de Newberry informó que pese a que su pareja sufrió múltiples heridas en el pecho, los hombros, las rodillas, la mano derecha y el pie izquierdo, sobrevivió al tiroteo y fue dado de alta.

Por su parte, Dan Williams, vocero de la ciudad de Cleveland, informó en un comunicado que el caso está bajo "revisión interna". Además, según las normas del sistema de Emergencias de Cleveland, una ambulancia puede viajar fuera de los límites de la ciudad mientras transporta a un paciente a un hospital o en respuesta a una llamada de emergencia.