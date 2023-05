Daniel y Ana Parra son conocidos mundialmente por un suceso insólito: son pareja, hermanos, tienen dos hijos y ahora buscan que en España se les permita contraer matrimonio.

La historia de ambos comenzó al final de la adolescencia. Ana, a los 20 años, empezó la búsqueda por Facebook del padre que la abandonó y así encontró al hijo de este: Daniel, que en ese tiempo tenía 17 años.

Al comienzo su vínculo era a través de las redes sociales, luego decidieron conocerse. La relación que mantenían era de dos hermanos que recién conocían de sus existencias (sus padres no los presentó nunca), pero poco a poco empezó a nacer otro sentimiento entre ellos.

“Intentamos mantener esa relación de hermanos, que es lo que marcan los cánones, pero nosotros no lo sentíamos así. No existía ese sentimiento fraternal. Yo conocí a una chica que me decían que era mi hermana y que tenía los mismos gustos que yo y me lo pasaba muy bien con ella, pero no la podría catalogar como a una hermana”, explicó Daniel.

Una vez que iniciaron la relación sentimental decidieron mantenerlo en secreto, al tiempo oficializaron la relación con la convivencia y, finalmente, llegaron los hijos (Daniella y Héctor). Su caso, como era de esperarse, generó polémica en España.





“NO HACEMOS DAÑO A NADIE”

“Es curioso que la gente que te critica es la que no te conoce. Nadie nos ha venido directamente a insultar. Pero hay personas que nos han escrito por redes diciéndonos que vamos a arder en el infierno”, cuenta Ana, según recoge Clarín.

Ambos piden que las leyes en España cambien y también la percepción de la sociedad, porque hasta el momento el Código Civil de España prohíbe el matrimonio entre parientes directos, pese a que el incesto no está considerado delito desde el año 1978.

Ahora tienen 9 años juntos y esperan que se les permita casarse, lo que para ellos sería el último paso para formalizar su relación.

“Las sociedades deben avanzar y no anclarse en tradicionalismos. A los homosexuales tampoco les dejaban casarse y ahora sí pueden. Nosotros nos amamos y eso es lo que debería prevalecer. No hacemos daño a nadie. Por eso queremos que la gente conozca nuestra historia de verdad”, contó Ana.





