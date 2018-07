Marie Laguerre, de 22 años, a través de sus redes sociales, compartió un impactante video que muestra cómo un hombre la golpeó brutalmente tras increparlo por acosarla y decirle comentarios obscenos.

Las imágenes corresponden a una cámara de seguridad de una concurrida calle de París, Francia.La grabación pone en evidencia cómo el sujeto, luego de ser reprendido por la joven, opta por darle un puñete en el rostro.

"Entonces, le solté: 'Cierra el hocico', volviéndome sobre mis pasos. Yo no tolero este tipo de comportamientos. No puedo quedarme callada, y nosotros no podemos callar", escribió Laguerre en su publicación.

A plena luz del día y con la presencia de decena de testigos, el hombre agredió a la joven, a quien segundos antes había arrojado un cenicero. Tras el inescrupuloso accionar del sujeto, varios testigos de lo ocurrido lo detuvieron.

A pesar que finalmente el hombre abandonó el lugar de los hechos, según AFP, Marie Laguerre puso una denuncia de por agresión contra él.

Interrogada por el diario Le Parisien, la víctima explicó que tenía lesiones en "el pómulo y la arcada dental"