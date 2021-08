Hay personas que desde muy jóvenes dan muestras de su solidaridad con los otros. Isidro Cristo es un pequeño de la localidad de Nuevo León, México, que, a pesar de su corta edad, ya le ha enseñado a muchos adultos cómo se debe actuar en solidaridad con los demás y en especial con los bomberos.

El pequeño se acercó hasta la compañía de los bomberos para él mismo hacer entrega de su alcancía llena de monedas a los bomberos de Nuevo León. En las imágenes que compartieron los propios hombres de rojo se ve al menor ataviado con un casco de bomberos haciendo entrega de su donativo.

“¡Otra historia conmovedora! Momentos así nos llegan al alma. Muchas gracias al ciudadano ejemplar Isidro Cristo, por su valiosa generosidad al entregarnos una alcancía con sus ahorros”, escribió la cuenta oficial de Bomberos Nuevo León. De inmediato, el post se hizo viral a través de Facebook.

Asimismo, Alejandro Zuñiga, director de operaciones de la compañía de Nuevo León dijo a través de sus redes sociales que el pequeño Isidro Cristo se ganó “nuestro respeto y admiración”.

¡Otra historia conmovedora! Momentos así nos llegan al alma. Muchas gracias al ciudadano ejemplar Isidro Cristo, por su valiosa generosidad al entregarnos una alcancía con sus ahorros. 👏 pic.twitter.com/qviHSScRVv — Bomberos de Nuevo León (@BomberosNL) August 14, 2021

Pero no es la primera vez que ocurre un gesto así en Nuevo León ya que el pasado mes de enero una pequeña también se acercó hasta donde los bomberos a hacer una pequeña pero significativa donación. Aquella vez la menor fue a la estación de Bomberos en Monterrey y entregó su colaboración.

Por esa acción, los bomberos buscaron a la menor y le entregaron un donativo por su valiosa contribución. Zúñiga indicó para ABC Noticias que no se le hizo extraño que la mujer y la niña acudieran a las instalaciones ya que siempre han tenido visitas de ese tipo en donde niñas y niños quieren conocer las instalaciones y tomarse fotos con los bomberos y el equipo de rescate.

“Yo estaba en la recepción y por coincidencia yo recibí a la señora y a la niña que venían entrando, pero como teníamos también el tema de la pandemia de COVID-19 nos estábamos cuidando más en cuestión de las visitas. Me acerqué a la señora les pregunté en qué le podíamos servir y me dijo que la niña, su hija, quería hablar con uno de los bomberos y me entregó la alcancía”, indicó el bombero.

