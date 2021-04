En Twitter y en otras redes sociales ha generado gran impacto la experiencia que vivió una mujer de Cádiz, España. Y es que ella compró un paquete de papas fritas y se llevó una gran sorpresa al ver lo que había en su interior. En esta nota te contaremos todo lo que se sabe sobre el hecho viral.

Paula Payan, hija de dicha mujer, dio a conocer el hecho a través de su cuenta personal de Twitter @paulapayan123. Ella publicó varias fotos de una bolsa de patatas fritas que tienen unos lentes dentro, exactamente el 6 de abril del presente año.

Para dejar en claro que todo era real, difundió imágenes del producto comestible desde diferentes ángulos. Su publicación realizada generó un gran impacto. Tanto así que la propia marca del mencionado paquete de papas fritas, Cortijo del Olivar, le respondió: “¡Hola! Antes que nada te pedimos disculpas. Nuestras patatas fritas están tan ricas ¡porque tienen duende! Las gafas son de Manolito, te intentaremos mandar una foto suya y una caja de nuestros productos. Sin sus gafas no ve nada pero tú disfrutarás de nuestras patatas”.

¡Hola! Antes que nada te pedimos disculpas. Nuestras patatas fritas están tan ricas ¡porque tienen duende!😜 Las gafas son de Manolito, te intentaremos mandar una foto suya y una caja de nuestros productos. Sin sus gafas no ve nada pero tú disfrutarás de nuestras patatas. — Cortijo del Olivar (@cortijoolivar) April 7, 2021

Paula aceptó las disculpas y apareció ante las cámaras de Andalucía Directo junto con el gerente de la empresa, Álvaro Sánchez. En diálogo con la citada fuente, la joven sostuvo que en principio no lo creía. “Mi madre fue a comprar normal al supermercado y cuando se lo va a comer por la noche, coge y me dice ‘Paula, me iba a comer las patatas, pero ¿esto no son unas gafas?”, manifestó.

Según explicó Álvaro, el trabajador dueño de los lentes estaba arreglando una de las máquinas de envasado de la empresa. Como el empleado no usa habitualmente las gafas, no se dio cuenta que se le había caído durante la reparación. “Intentaremos hacer las cosas mejor para que no vuelva a ocurrir”, aseveró el hombre para luego entregarle a Paula una caja con paquetes de papas fritas. La singular situación es muy comentada en varias redes sociales.

¡Y nuestra historia, tuvo un final feliz! 😊 pic.twitter.com/pNEBFZsFfk — Cortijo del Olivar (@cortijoolivar) April 8, 2021

