¿Te imaginas hacer una compra por Internet y recibir algo que no vale el dinero que ahorraste con tanto esfuerzo? Esa es la pesadilla que le tocó vivir a Salvador Gómez, un joven de México que adquirió un iPhone vía online y recibió en su casa un paquete que contenía una caja de una conocida marca de jugo.

Suena a una broma de mal gusto pero la denuncia que el agraviado hizo en redes sociales no tardó en convertirse en viral al ser compartida por cientos de personas. En entrevista con Radio Fórmula, Gómez dijo que el pasado 27 de agosto él y su esposa efectuaron una compra en la página web de la tienda retail Sears.

“Era la primera vez que comprábamos ahí. Es más, ni siquiera teníamos la tarjeta de la tienda, pero la solicitamos en línea”, relató el joven, que decidió pagar por dos iPhone SE (uno blanco y otro rojo) al ver que el precio era mucho más barato que en otros lugares. Convencido que había hecho un buen negocio, solo le quedó esperar.

“A la semana de la compra, me metí para ver el estado del pedido y me señalaba que se haría un reembolso por el equipo rojo, pues ya no lo tenían en existencia”, agregó el joven, que recibió el reintegro prometido unos días después. “El viernes 4 de septiembre, volvimos a ingresar a nuestra cuenta y leímos que el celular blanco llegaba el lunes”, precisó.

Pero grande fue sorpresa cuando el lunes 7 de septiembre al promediar las 10:30 horas la empresa de mensajería DHL dejó en la puerta de su casa una caja de cartón cerrada con los sellos de SEARS que al abrirla, tanto él como su esposa se percataron que les habían enviado un jugo sabor guayaba de la marca Boing.

“Después de ver eso, nos comunicamos de inmediato con SEARS; nos contestaron y les contamos el problema. El joven que nos atendió levantó un reporte y nos pidió que mandemos entre 8 y 9 fotos de la caja con el producto a un correo de devoluciones”, explicó Gómez, cuya denuncia se viralizó en Twitter al publicarla adjuntando las imágenes de su pedido.

Afortunadamente, esta historia tiene un desenlace feliz ya que, como el mismo Gómez informó en sus redes sociales, SEARS se puso en contacto con él para decirle que “ya estaban trabajando” en solucionar el impasse, añadiendo que podían enviarle el iPhone que compró o acercarse a una de sus sucursales para recogerlo, cosa que finalmente hizo.

Update: Hoy me contactaron de Sears, para decirme que ya estaban trabajando en solucionar mi problema. Me dijeron que podían enviármelo o podía pasar a recogerlo a sucursal. Fui y ya lo tenían listo para entrega. Gracias a todos por ayudar a que me resolvieran esta situación — Salvador Gómez (@chapatoi) September 8, 2020

