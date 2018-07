Aproximándose las Fiestas Patrias varios se han animado a dejar sus mensajes para el país, unos más optimistas y otros fatalistas, conscientes de la crisis que vive el sistema de justicia peruano tras la publicación de audios que involucrarían a varios personajes en una red de corrupción.

Tal fue el caso del actor Lucho Cáceres , quien desde su cuenta de Facebook emitió unas cuantas líneas sobre su postura, considerando que "hay que ser bien sinvergüenzas para celebrarlas".

"No gozamos de independencia, somos cautivos de la corrupción y no hay motivo alguno para sentirse orgulloso y ufanarse de ser una nación, porque no lo somos, la comida, el pisco y haber estado en el mundial no son motivos suficientes para convertirnos en tal", se lee en el primer párrafo del mensaje.

(Facebook Lucho Cáceres) (Facebook Lucho Cáceres)

Sin embargo, una parte de su escrito llamó la atención de la ONG ¡Soy autista y qué! ¿La razón? La organización consideró incorrecto que el actor utilice en su discurso a este trastorno para referirse a algo negativo.

"No podemos salir del autismo en el que vivimos y dejar la pusilanimidad para festejar cojudeces , decir provecho, hacer salud y gritar gol", había escrito Cáceres en su publicación del 15 de julio.

PETICIÓN DE ONG



"Señor Lucho Cáceres, nosotros, las personas con autismo, también estamos de luto, no solo por lo que vive el país, sino también por gente como usted que nos considera “pusilánimes”, = [persona] Que muestra poco ánimo y falta de valor para emprender acciones, enfrentarse a peligros o dificultades o soportar desgracias", se lee en las primeras líneas de la respuesta de la ONG vía Facebook.

El mensaje reivindicando a las personas con autismo, resaltando el valor en quienes lo padecen y la familia que le acompaña, "para enfrentar el día a día en una comunidad hostil e ignorante".

"Es obvio señor Cáceres, que usted no sabe lo que es vivir con autismo, desde aquí estamos dispuestos a compartir con usted todas nuestras vivencias y cambiar de su mente el estereotipo de Autista!", sentencia la ONG.