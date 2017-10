Yidda Eslava no se calló nada y parodió los juramentos que hacen los hinchas para que Perú vaya al mundial. La ex chica reality aprovechó la coyuntura nacional al fútbol para brindar un fuerte mensaje, y hacer reír a sus seguidores en Facebook.

En un video compartido en su cuenta oficial de esta red social, se le puede ver vistiendo la camiseta mientras mira a la cámara y se dirige a los fanáticos de la blanquirroja.

“Soy peruana y jamás he visto a mi selección llegar al mundial. Los recuerdos que tengo son alentando a otro país, a otra selección, a otra camiseta. Pero, este martes 10 de octubre del 2017, todo puede cambiar”, dijo inicialmente.

A continuación, ella empezó a realizar algunos juramentos que incluían: No tirar basura en la calle, no pasarse la luz roja, ceder el paso a un peatón, no tocar el claxón por las puras, y llegar temprano.

“Este martes somos, porque Perú va a llegar al mundial. ¡Vamos Perú, caraj*! ¡Si se puede!”, dice, y parece que el clip termina allí. Sin embargo, no fue todo, y con la bandera peruana de fondo, aparece un sabio consejo.

“Ahora que tanto amamos al Perú, no juremos huevad**. ¿Por qué mejor no juramos ser mejores peruanos?”, pidió la ex chica reality.