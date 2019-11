La periodista Juliana Oxenford aprovechó sus redes sociales para compartir una noticia que entristeció a todos sus seguidores y fieles oyentes en el espacio radial que tenía en Radio Exitosa.

A través de su cuenta de Facebook, anunció a partir de hoy ya no formaría parte del citado medio radial. ¿El motivo? la periodista sostuvo que se debió a decisiones ajenas a ella.

“Hay decisiones que no pasan por mí y obviamente lamento. Me comunicaron ayer que no iba más y- si bien no es la primera vez que me desembarcan de un medio- me voy con la frente en alto y la absoluta seguridad de quien sabe que dio lo mejor y que nunca dejó de hablar con la verdad”, señaló Oxenford.

En su publicación también menciono lo agradecida que se encontraba con sus oyentes y también con el equipo de producción que la acompañó durante esta etapa. Asimismo, agregó que pueden seguir acompañándola en el noticiero de 90 Central, en Latina.