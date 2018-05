Es innegable que el inicio de una relación sentimental pasa por unos meses de 'luna de miel' y es en ese momento que se pueden confundir los sentimientos de amor con los de posesión, no siempre sucede, pero en el camino las señales de machismo —si es que las hubieran— se manifiestan poco a poco.

La ONG en defensa de las Mujeres, Flora Tristán no tuvo mayor —y genial— idea que representar ese proceso de violencia con un discurso enmascarado de 'pedida de mano' en medio de un concierto del Taytakunan Festival a fines de abril.

"Mi nombres es Pedro y tengo algo muy importante que decirle a Andrea. No llego a verte, pero sé que me estás mirando. Te amo. Frente a todo este hermoso público, quiero dar el siguiente paso contigo", empezó a decir Pedro mientras el público no paraba de gritar y animarlo con aplausos.

Pero sus palabras comenzaron a distorsionarse con un mensaje más agresivo que, incluso, cambió varias miradas de los oyentes.

Flora Tristán lidera campaña contra la violencia a la mujer.

"Te necesito demasiado. Y no voy a permitir que me dejes. Nunca. No quiero que nadie se meta entre nosotros, que no se meta tu familia, que no se metan tus amigos, que la gente de tu chamba no te ande diciendo cosas. Tienes que hacerme caso porque sabes que puedo perder el control", continuó.

También le prometió a Andrea —al supuesto amor de su vida— que le esperarían días de llanto y desesperación. De preguntas sin sentido por cómo se había vestido y por qué tenía amigos varones.

"Quiero humillarte y que sepas que no vales nada, que me tengas miedo, y que sepas que esto nunca va acabar. Andrea, ¿te gustaría pasar el resto de mi vida contigo?", finalizó.

El público quedó perplejo en un primer momento, peor luego reaccionó y comenzó a pifiarlo y gritarle: "¡Fuera!". entonces la pantalla gigante del escenario mostró un mensaje: "Los agresores no avisan. Por eso al primer signo de acoso o cualquier tipo de violencia. Denuncia".