Solo se necesita un mal día para volver al mejor de los hombres un demente. Estas palabras son utilizadas por el "Joker", el enemigo número uno de Batman en los cómics de DC. Esta frase se puede trasladar a cualquier evento en el que una persona correcta rompe su molde de individuo social y comete un acto abrupto. Así es como fue grabado un conductor en México. El video de su violenta reacción fue subido a Facebook y no tardó en volverse viral.

¿Qué harías en lugar del protagonista del video de Facebook? Ha sido notorio entre los usuarios que llegaron a ver este clip viral la indignación que han mostrado en sus comentarios. Muchos adujeron sentirse identificados con el conductor de la abrupta reacción.

Sin embargo, buscando ser empáticos con el dueño del coche mal estacionado, si alguien regresa y lo que menos esperamos es observar magullado la puerta de nuestro vehículo. En Facebook se abrió el debate: por más grande que sea el error, no se puede resarcir con una agresión.

Esto sucedió en México y se vuelto viral por todo el mundo. La que era una tarde cualquiera en el D.F. terminó convirtiéndose en un episodio violento entre dos conductores. Lo que no se ha terminado de decidir en Facebook es quién es el agredido y quién el agresor.

Los eventos desafortunados ocurrieron en el estacionamiento de un centro financiero, cercano a muchos bancos donde la gente va a realizar transacciones y operaciones económicas. El primero en llegar fue el conductor de la camioneta verde. El cual respetó las señales y ocupó un espacio correcto en la playa de estacionamiento.

Un tiempo después, apareció el conductor de la segunda camioneta (blanca) y tras no encontrar un espacio en los estacionamiento se ubicó detrás de las camionetas. Esto no habría tenido ningún problema si la ubicación que ocupó no taparía la salida de los otros coches.

Al regresar al estacionamiento, el conductor de la primera camioneta se dio con la ingrata noticia de no poder salir ya que se le impedía el paso con la camioneta blanca. La primera reacción, comentan en Facebook, habría sido buscar al dueño de dicho vehículo para que lo mueva.

Sin embargo, siempre como comentario de algunos seguidores de Facebook, el dueño de la camioneta blanca hizo caso omiso al pedido desatando la cólera del conductor de la camioneta verde. Tras esperar unos cuantos minutos, tomó esta radical decisión.

El conductor subió a su vehículo, lo encendió y comenzó a moverse en reversa golpeando la camioneta blanca. Todo ante la grabación del celular de un joven, que luego subió el video a Facebook y se convirtió en viral.

El conductor siguió golpeando una y otra vez a la camioneta blanca haciendo que se mueva poco a poco. Cuando logró su cometido, se fue del estacionamiento sin importarle el daño que había ocasionado y provocando miles de críticas en redes sociales.

El video de Facebook fue colgado hace 3 meses y se hizo viral con 4.7 millones de reproducciones, 38 mil reacciones y 62 mil compartidas entre los usuarios de la red social.

