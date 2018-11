Un delfín, atrapado entre las plantas y rocas de un despeñadero, fue rescatado por un grupo de buzos, quienes se llevaron los aplausos de las redes. En el material, publicado en Facebook , se aprecia al mamífero luchando contra las olas, que lo empujan hacia la orilla.

Según la publicación, hay muchas razones por las que pudo llegar hasta allí y terminar varado en medio del campo. Algunos especialistas indican que se debe a que se desorientan.

O porque ciertas especies persiguen pequeños peces en terrenos poco profundos, o porque el animal está enfermo o muriendo, y no puede volver a las profundidades.

Este delfín en particular no fue evaluado, por lo que no se sabe qué fue exactamente lo que causó que encallara. Pero estaba ahí, y necesitaba ayuda de manera inmediata.

Fue entonces cuando apareció un grupo de rescatistas, compuesto por una guía de pesca y sus dos pasajeros, quienes lo salvaron de la muerte. Con mucho esfuerzo, lo empujaron hacia aguas más profundas, hasta que pudiera seguir su curso.

El hecho viralizó al instante. Incluso, el Fondo Internacional para el Bienestar Animal recomendó que la ayuda a los delfines varados se deje a los especialistas, ya que la mayoría de los perjudicados necesita atención médica.

Los jóvenes salvadores fueron aplaudidos por miles de usuarios, quienes les agradecieron por brindar su ayuda al indefenso cetáceo.