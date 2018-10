No estuvo planeado. Alison Hammond, reconocida figura de la televisión del Reino Unido, ha protagonizado una escena particular durante una edición en vivo del famoso programa 'This Morning', donde se desempeña como presentadora del tiempo. El video de lo ocurrido en el show es viral entre los usuarios de la red social Facebook .

Alison Hammond estaba con sus ayudantes disfrazado de 'marineros', sobre un mapa del tiempo flotante en un muelle de la ciudad de Liverpool. En un momento saltó a otro islote del mapa, pero perdió el equilibrio y empujó a uno de los ayudantes al agua. De inmediato, el video se convirtió en viral a través de Facebook.

Según se ve en el viral difundido en Facebook, el 'marinero' regresó al mapa de inmediato, mientras que la presentadora, avergonzada por la incómoda situación, se disculpó en repetidas ocasiones con el modelo que terminó en el agua tras el empujón que recibió de parte de la presentadora del tiempo del programa.



"¡Estoy llorando de risa! ¡Por favor mantengan a Alison Hammond como presentadora del clima! ¡Ella es tan graciosa! Justo lo que necesitas en un día sombrío en Gales", fue el comentario de una de las usuarias de Facebook tras ver el video que se ha hecho viral en las redes sociales.



Si te gustó este viral de Facebook, puedes ver el video: