Richard Ashcroft, vocalista de la banda británica The Verve, ha desatado polémica en Facebook tras protagonizar un extraño incidente durante su participación en el programa Soccer AM del canal Sky Sports. La grabación del hecho se hizo viral poco después de su publicación.

Sucede que en cierto momento de la conversación, que abordó el tema del enfrentamiento que tuvieron los boxeadores Anthony Joshua y Alexánder Povétkin, es posible llegar a notar que un pequeño sobre color blanco cae desde los pantalones del artista.

Aunque el hecho pasó desapercibido por un gran número de espectadores, hubo quienes optaron por inmortalizar la escena en distintos videos. Estos fueron compartidos posteriormente a través de plataformas como Facebook y Twitter.

Como era de esperarse, no faltó quien mencionó que el cantante pudo haber portado algún tipo de estupefaciente al programa que fue transmitido en vivo.

Sorpresivamente, y solo algunas horas después, el propio Ashcroft compartió un video vía Instagram en el que descartó la especulación. El material fue retirado de la plataforma poco después, pero un internauta logró descargarlo y hacerlo disponible para quien desee verlo.

"Solo un mensaje rápido para los 'trols' en Twitter haciéndose un nombre a mi costa… Número uno, la cocaína y yo no hemos tenido ninguna relación durante décadas. Número dos, no se les ocurra sospechar de lo que se me cayó del bolsillo", dijo el protagonista de esta historia que causó polémica tras su publicación en redes sociales como Facebook.