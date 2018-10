Los niños tienen un gran corazón y solo piensan en hacer el bien en medio de su inocencia. Esta tierna historia se registró en Brasil y se ha convertido en un emocionante viral de Facebook . Todo se inicia cuando un pequeño encuentra un perrito abandonado y lo lleva hacia un lugar donde hay comida gratis para canes de la calle. Sin embargo, lo que más aplausos recibe de miles de personas es la manera en la que se despide de él, demostrando que en verdad no quería dejarlo solo.

Las cámaras de seguridad instaladas fuera de un market en el municipio de Caldas Novas lo grabaron cuando apareció jalando su mochila con ruedas y del interior sacó a un cachorrito de color blanco al que vio a la salida de la escuela. Como seguro no podía llevárselo a su casa pensó en cómo alimentarlo y dejarlo en algún ‘lugar seguro’. Fue ahí donde llegó hasta el local que tiene un espacio con comida y agua para animales sin hogar.

En el video de Facebook se ve al niño acomodando al perrito al borde del plato con croquetas para que pueda comer con facilidad. Luego lo mueve al recipiente con agua para que también beba pero el cachorro no lo desea así que lo retorna rápidamente. El escolar agarra su mochila y se dispone a irse no sin antes decirle adiós con su mano.



Avanza un poco y vuelve a voltear para despedirse de nuevo, seguro diciéndole que esté bien y que no puede llevarlo consigo. Sigue caminando sin dejar de mirar al perrito ni un solo instante, hasta se agacha debajo de un cartel para comprobar que sigue comiendo. Un hecho lleno de ternura.



Las imágenes de Facebook, que ya se han vuelto viral, también permiten ver que el niño en realidad no quería separarse de su pequeño amigo y retorna hasta la puerta del market en Brasil para meter su mano dentro del recipiente de comida y hacer que pueda alimentarse con más facilidad. Vuelve a marcharse y decirle adiós con su mano. Siente mucho tener que abandonarlo en ese lugar.

El video ya tiene más de 17 mil reproducciones, fue grabado el pasado 3 de octubre y difundido por el local comercial cuyos dueños quedaron impactados con la emotiva escena, así como los usuarios de la red social que pudieron verlo. Muchos de ellos se sorprendieron con el noble acto del niño, mientras otros se cuestionaron el por qué no se lo llevó a casa y lo dejó abandonado porque seguro su mamá no le dejaba tener mascotas.

“Awww, no puede irse y dejarlo solo”, “Qué encantador, es un chico muy dulce”, “¿Por qué no se puede llevar al cachorro a casa?”, “seguro sus padres no se lo permiten, hizo lo correcto y dejó al perro en el lugar correcto”, se lee en los comentarios de este video viral.



Sin embargo, esta historia tuvo un final feliz pues como publicó ‘ViralHog’, página encargada de difundir el video en Facebook, “la tienda apoya a un grupo de rescate local, que se hizo cargo del cachorro y ya han encontrado una familia que lo adoptó”. El noble gesto del niño terminó en una nueva oportunidad para el perrito.