La historia de una mujer de la India que sufría constantes dolores de cabeza dio la vuelta al mundo al darse a conocer que un insecto vivía dentro de ella. El hecho se compartió en Facebook y no tardó en hacerse viral.

Lekshmi L presentaba fuertes quejas, por lo que fue llevada a un hospital local. Allí, fue revisada por un especialista, quien descubrió una escalofriante escena: una araña vivía dentro de su oreja.

Según dijo el médico que la atendió, es bastante normal que las personas busquen atención médica por objetos extraños en sus oídos; sin embargo, el caso de Lekshmi fue único.

"Estaba aterrorizada pues podía sentir el movimiento de algo en mi oído. El fuerte dolor me sofocó. No podía pensar en nada y estaba petrificada cuando el médico me confirmó la presencia de una araña en el oído", dijo la mujer.

Mira a continuación la filmación que ya cuenta con miles de reproducciones en Facebook y no deja de sorprender a todos: