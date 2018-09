En Facebook abundan los retos virales que no tardan en hacerse tendencia tras llamar la atención de miles de usuarios. Pero entre tantos, destaca el 'Kiki Challenge', el cual consiste en bailar la canción 'In my feelings', del cantante Drake, junto a un auto en marcha.

Debido a lo anterior, es posible encontrar una gran cantidad de videos que exponen las distintas y muy ingeniosas versiones del desafío creadas por los internautas. Sin embargo, en las últimas horas se hizo viral un clip que viene causando asombro en Facebook por su desenlace.

Se trata pues, de la filmación protagonizada por una joven de Estados Unidos, quien no dudó en sumarse al desafío mientras el vehículo en el que viajaba era lavado en un 'car wash'.

Desafortunadamente, todo terminaría de forma repentina cuando una de las puertas del auto resulta seriamente dañada por lo que pareció ser un error de cálculo. Y es que la filmación de Facebook nos deja ver que esta chocó contra una de las puertas de metal del establecimiento.

Esto fue notado a tiempo por la conductora, quien alertó a tiempo a la protagonista diciéndole que ingrese al auto. Para su suerte, no sufrió ningún daño.

El video publicado en Facebook superó en algunas horas las 400 mil reproducciones y las 2500 reacciones.