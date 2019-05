Facebook: Joven adicto a la gaseosa sufrió duras bromas de su mejor amigo para que deje de tomarla

Es amada por muchos, pero muy dañina. Quienes llevan un estilo de vida saludable saben que el consumo excesivo de gaseosa contribuye a la aparición de diversos males por el exceso de azúcar que posee; sin embargo, no todos limitan su ingesta como el protagonista de un peculiar video grabado en Australia y compartido en Facebook. Y es que su obsesión por la bebida era tal que su mejor amigo tuvo que aplicar medidas extremas para que él entre en razón.

Diabetes, males en los riñones así como la obesidad son algunos de los problemas que pueden presentar los fanáticos de este líquido de colores y diferentes sabores. Sabiendo esto, un chico decidió actuar para evitar que su compañero sufra, además de encontrar una buena excusa para jugarle divertidas bromas.

Todo lugar y momento fue aprovechado por el joven para hacerle notar que andar con un vaso o lata de gaseosa en mano no es la mejor opción. En el video, que ya es viral en Facebook, se puede ver cómo idea ingeniosas formas para conseguir su objetivo, aunque algunas pudieron terminar muy mal.

El amigo, que se caracteriza por lucir una larga melena, parece ser muy distraído y no pensar en que puede ser víctima de una broma pesada y siempre cae redondo. Las imágenes son de todo tipo, por ejemplo, mientras está sentado disfrutando de un vaso de gaseosa comprado en un local de comida rápida, su amigo no duda en apretarlo fuertemente para que el líquido le salte en toda la cara.

Lanzar una piedra directo al vaso que el joven tiene en la mano también es una opción válida, con esto logró que la gaseosa caiga al piso y ya no la consuma. Otro momento del video de Facebook muestra cómo el amigo introduce unos conocidos caramelos de menta en el dispensador de agua de la refrigeradora, donde el joven suele echar su bebida favorita de color negro. Al mezclarse ambos ingredientes, automáticamente se produce una explosión.

Las reacciones del mejor amigo son diversas, aunque en algunas bromas parece divertirse, en otras no duda en reaccionar y decirle algunas palabras subidas de tono para frenarlo; sin embargo, esto no es impedimento para que el joven continúe con su labor en beneficio de la salud. El video fue publicado en el canal de los comediantes australianos 'Marty and Michael' donde realizan diversos experimentos para evitar que fume o jugar a tirarse baldes y que encajen perfectamente en la cabeza del otro.