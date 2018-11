El bullying es un problema social que es constante en las aulas escolares. El acoso es maltrato psicológico, verbal o físico producido entre estudiantes de forma reiterada y a través de las redes sociales podemos enterarnos con historias que nos pueden partir el alma por la violencia con la que puede ser tratado un niño y esto fue lo que paso en Facebook. Un hombre encontró al adolescente que acosaba a su hijo, le dio una lección y dejó una gran enseñanza.

Aubrey Delinzer es el protagonista de esta historia que se ha vuelto vira en Facebook. Resulta que el hombre escuchaba con frecuencia las historias de maltrato que sufría su hijo Jordan por parte de Tamarion, un compañero de la escuela, así que decidió resolver el asunto por su propia cuenta antes de quejarse con las autoridades escolares o la misma policía.

El padre de Jordan, decidió invitar a Tamarion para pasar un día juntos y tratar de comprenden que era lo que sucedía con este muchacho que se había vuelto en un abusador de niños.



Como lo cuenta en su publicación de Facebook, Delinzer le explicó al joven que era el padre de Jordan, pero que no le iba a regañar o amenazar por acosar a su hijo, sino para saber más de su vida. Mientras charlaban, este hombre descubrió que el adolescente tenía muchos problemas económicos y que su familia no tenía un hogar.



A Tamarion también lo maltrataban otras personas porque su ropa siempre estaba sucia y eso lo enfadaba mucho. Delinzer se dio cuenta que el chico solo estaba atrapado en una mala situación y que fastidiar a otros era su desahogo.



Para ayudarlo, el hombre decidió que lo llevaría a comprar ropa nueva y a una cena familiar. Este adolescente abusivo solo necesitaba un poco de calidez humana y al final de la noche, Tamarion y Jordan estaban muy tranquilos sentados en la sala de su casa jugando como si nunca hubiera ocurrido algo entre ellos.



Delinzer compartió la historia en Facebook y su esfuerzo fue aplaudido por muchas personas que le dieron las gracias por tratar de entender a un niño y tratarlo con mucha amabilidad. El video que compartió en esta red social fue publicado hace dos semanas y ya tiene más de 22 mil reproducciones y cientos de comentarios positivos.

Además, dejó un gran mensaje en Facebook y ha logrado ganarse la admiración de miles de usuarios en esta red social.

Descubrí que su familia había pasado por momentos difíciles y actualmente no tiene hogar. Todo comenzó a tener sentido. No tenemos idea de lo que están pasando estos niños en estos días porque a muchos de nosotros simplemente no nos importa, y esta no es una historia poco común para mucha gente.



Así que ayer pasé gran parte de mi día comprando y enseñando a este joven sobre el respeto propio, integridad, moralidad, confianza y otras cosas que consisten en pasar de un joven con problemas a un gran hombre. Todos tenemos diferentes orígenes, pero todos compartimos el mismo objetivo de éxito.



Luego de enterarse por las carencias que estaba pasando la familia de Tamaron, Delinzer comenzó una campaña de caridad en la página GoFundMe para ayudarlo económicamente a él y a sus parientes para que tengan una mejor calidad de vida.



Los problemas de maltrato y abuso escolar parecen más frecuentes cada día y aunque la solución inmediata es atender a las víctimas, también los “abusones” merecen atención, pues no sabemos las dificultades por las que tal vez están pasando.



