Facebook viral: Hincha brasileño besa a reportera y ella reacciona así [VIDEO]

Bruna Dealtry, una reportera que recogía las impresiones tras el encuentro entre Vasco da Gama y la Universidad de Chile por la Copa Libertadores , se llevó una desagradable sorpresa.



Durante su transmisión para el programa brasileño 'Esporte Interativo', un hincha se acercó y le robó un beso en la boca. Aunque no dijo nada, en redes sociales hizo todo su descargo. La noticia se ha viralizado en tan solo minutos.

"Siempre he sido una reportera que adora la fiesta. No me importa el baño de cerveza, los hincha saltando y pisando mis pies, siempre me dejo llevar por la emoción. Pero hoy sentí la sensación de impotencia de muchas mujeres", escribió Dealtry, en su cuenta de Facebook.

"Me siento aún más triste por lo que me pasó a mí y por lo que sucede a diario con muchas mujeres, pero sigo adelante como lo hice en vivo, con la certeza de que con la cabeza alta vamos a ganar el respeto que merecemos. Soy periodista de fútbol, soy mujer y merezco ser respetada", enfatizó.