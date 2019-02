Gata sobrevive de milagro tras quedar congelada por el vórtice polar

La felina protagonista de esta alucinante historia viral de Facebook quizá haya usado una de sus nueve vidas. Una gata en Estados Unidos fue encontrada congelada por sus dueños y traída de vuelta a la vida por un tenaz grupo de veterinarios.

Personal de la Clínica Veterinaria de Kalispell en Montana, uno de los estados azotados por el vórtice polar, informó en su página de Facebook que ‘Fluffy’ fue hallada enterrada bajo la nieve por sus propietarios y casi no mostraba signos de vida.

“Su temperatura era muy baja pero después de varias horas se recuperó y ahora está completamente normal. ¡Fluffy es asombrosa!”, escribió el centro veterinario, que compartió en Facebook algunas fotografías de la gata.

En una de las imágenes que se volvieron tendencia en Facebook se observa a la mascota de 3 años cubierta de bolas de nieve y los especialistas contaron que usaron toallas, calentadores de jaulas e intravenosas para devolverla a su temperatura normal.

Los dueños de la mascota señalaron que ‘Fluffy’ está acostumbrada a vivir al aire libre y los doctores sospechan que algo debe haberle ocurrido por la forma en que estaba acurrucada cuando la llevaron congelada a sus instalaciones.

“Seguro algo cayó sobre ella, se cayó de algún sitio o algo la persiguió por lo que estaba herida… por eso no pudo volver a los lugares que frecuenta para alimentarse y refugiarse”, indicó el Dr. Jevon Clark al diario The New York Post.

Afortunadamente, la gata protagonista de este increíble viral de Facebook ya se encuentra de vuelta en casa recuperándose a lado de su familia, que asegura que de ahora la vigilarán más de cerca para saber siempre dónde está.