Un mecánico de 55 años de la ciudad de Baltimore en el estado de Maryland, Estados Unidos, ganó el pasado martes un millón de dólares en la lotería de raspa y gana gracias a que se rompió ela pierna tras sufrir un accidente de trabajo, según contó el propio afortunado. Su singular historia se ha vuelto viral en Facebook .

“Como no podía ir a trabajar, comencé a jugar a la lotería”, dijo el hombre, que empezó probando suerte con diferentes tipos de raspa y gana, acumulando en dos semanas cuatro premios de 500 dólares.

El mecánico le contó a un amigo de su buena racha y este le recomendó que probara suerte con los boletos de la lotería Max A Million, ya que algunos de sus premios de un millón de dólares aún no habían sido reclamados.

Al día siguiente, cuando fue a comprarlos a un establecimientos, uno de los dos boletos que había elegido se quedó atascado en el dispensador. “¡Este debe ser un ganador porque no quiere salir!”, dijo el hombre sin imaginarse, qué de hecho, así sería. El mecánico de Baltimore se hizo de un jugoso premio de un millón de dólares.

“Fue increíble”, dijo el ganador. “Llamé a mi madre inmediatamente y le dije que pensaba que era un ganador. Ella me dijo que firmara el reverso y lo llevara al minorista y les pidiera que lo escanearan nuevamente, lo cual hice. Le dije a mi jefe y él me preguntó si volvería a trabajar. Me encanta mi trabajo, así que sin duda volveré a trabajar. Incluso tomé una foto con mi jefe antes de venir hoy”.

El hombre dijo que el dinero lo ayudará a encontrar un nuevo hogar y mejorar su auto. “Solía ​​tener un bote cuando era un niño. Mi padre y yo íbamos a pescar barracudas y cangrejos”, dijo. “Sería bueno tener un bote de nuevo”.