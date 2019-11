Miles de hinchas de River Plate han llegado hasta Lima para la final de la Copa Libertadores 2019 frente al Flamengo. Unos llegaron en autobús en un trayecto de tres días desde Argentina, mientras que otros llegaron en avión desde Chile. Pese a ello, uno de estos hinchas se ha vuelto viral en Facebook luego que contara ante las cámaras de un canal de televisión la travesía que le tocó para llegar hasta Lima.

“Vine en un micro barato que no tenía nada, ni calefacción, abrazado a mi campera [...] Luego crucé a San Pedro de Atacama a dedo [...] Me apuné a 5.000 metros de altura, encima tengo asma. De allí fui tirando dedo a Calama, estuve en el Valle de la Muerte. Me llevaron hasta no sé dónde en el medio de la nada, luego hasta el lago no sé cuánto”, contó este hincha del club River Plate a las cámaras de Sports Center.

El aficionado siguió relatando su travesía desde Argentina hasta Perú para asistir a la final de la Libertadores: “Luego me levantó un español y me llevó hasta Calama. Luego tuve que caminar: no hay un árbol, pongan árboles en Chile. Después tuve la suerte de viajar hasta Arica gracias a un muchacho que me pagó el boleto con su tarjeta de crédito. Gracias amigo. Salí con 3 dólares y 4.000 pesos argentinos”.

El fan acabó de contar la odisea que le tocó vivir para llegar hasta la capital peruana y ser parte de la gran final de la Libertadores que enfrenta a los equipos de River Plate de Argentina y Flamengo de Brasil: “Pedí monedas para comer algo. Tengo 70 céntimos ahora en el bolsillo. Tío y tía gracias por pagarme la entrada. No sé cómo me voy a volver a Argentina, dedo de vuelta, pero para Navidad vamos a llegar”.

“¡Un crack total! Háganle llegar este video a los jugadores y a los dirigentes, a Gallardo [Entrenador de River]! Este pibe se merece volver con ellos!!”, comentó un usuario en el video. Mientras que otro internauta dijo: “¡Lo amé!, pero seguro que él tenía todo planeado para ir a Chile, pero como cambiaron la sede tuvo que dar quinientas vueltas para llegar a Perú, pero realmente un genio, se banco todo”.

“¡EL PERSONAJE DEL AÑO! Señoras, señores, no tiene desperdicio: la travesía de este hincha de River que viajó... ¡HACIENDO DEDO! desde su casa a Lima para ver la final de la Libertadores", escribió Sports Center en el video que se hizo viral a través de Facebook. El aficionado de River Plate finalmente pudo llegar hasta Lima, ciudad donde este sábado se disputará la gran final de la Copa Libertadores 2019.