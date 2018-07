El danzante de tijeras, Jaime Echavarría Orejón , quiso deleitar a su público en una fiesta patronal en Huancavelica , sin embargo, terminó alarmando a todos. El joven realizó diversas maniobras sujetado a una cuerda atada a 6 metros de altura, pero un mal movimiento hizo que sufriera una estrepitosa caída.

El joven de 23 años, conocido como ‘Rey Orofil’ , fue convocado por los mayordomos de la fiesta patronal en el distrito de Congalla , provincia de Angaraes (Huancavelica). El danzante realizó una pirueta denominada “Torre quespey” y tras recibir aplausos del público, quiso seguir con su espectáculo.

En la última parte de su presentación, Echavarría amarró una chalina a la cuerda y con el otro extremo de la prenda ató su tobillo, pero no se percató que no estaba bien sujetado y cayó de espaldas .

A pesar de que fue auxiliado por algunas personas que presenciaban el espectáculo, el joven sufrió golpes en la columna, dorso y hombros. Algunos testimonios indican que producto de las lesiones, Jaime Echavarría presenta complicaciones en los riñones.

El conocido ‘Rey Orofil’ indicó que esperó atención médica en el momento del accidente, pero tuvo que acudir a un centro de salud cercano por su cuenta. Algunos amigos del artista estarían gestionando su traslado a Lima para una mejor atención médica.

“La chalina se rompió y caí cuando hacía mi último número, ahora no puedo caminar y por mi cuenta he acudido al hospital , pues en el lugar no había personal de salud para que me brinde atención”, señaló Jaime Echavarría .