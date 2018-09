Cuando un perrito llega a su nuevo hogar sabe que va a ser el engreído, que recibirá mucho amor por parte de sus dueños y que todas las atenciones serán para él. Sin embargo, al nacer un ‘hermanito’ y la pareja se convierte en padres, algunos conmueven con sus reacciones que no se asemejan a nada con la envidia o falta de cariño. Su noble corazón demuestra que también ese pequeño será especial para él y así quedó registrado en un video que se ha vuelto viral en Facebook .

En las imágenes que han llenado de ternura a miles en las redes sociales se puede ver al can en una situación totalmente especial. Mientras la mamá carga al recién nacido, que es un varoncito, la mascota lo mira con mucha atención, se acerca a él para olerlo y reconocerlo, posa su cara sobre las piernas de ella y se acerca cariñosamente.

El video de Facebook es tan enternecedor que los 40 segundos de duración son un regalo de amor. El siberiano tiene los ojos brillosos, como si la emoción también lo embargara mientras que su dueña lo acaricia para hacer el momento único.

Por ratos el perrito mira a la quien lo está grabando, que al parecer es el papá, pero rápidamente regresa al se roba toda su atención: el bebé. No deja de observarlo, de acercar su nariz a sus pequeñas manos cubiertas por mitones y aunque está profundamente dormido, de seguro siente todo el amor que le trasmite.

Con el nacimiento, la familia no solo ganó un nuevo integrante sino que el siberiano también tiene compañía y un gran amigo, pues innumerables son los virales en Facebook o redes sociales en donde juegan y se convierten en cómplices de travesuras.

Esta grabación que ya es muy popular ha recibido toda clase de emocionantes comentarios y en los que se demuestran que los perros no son agresivos con los niños, pues todo parte en cómo fueron educados: “se parece mucho a mis hijas y su perro, yo la he visto con bebés y ella es tan genial con ellos”, “no todos los perros son peligrosos”, “es un perro muy protector”, “Este es un mensaje muy fuerte que los animales tienen sentimientos”, entre otros.

Aunque mucho destacan el cariño del siberiano también hay quienes piden a los padres tener cuidado con sus mascotas y bebés pues algunos podrían reaccionar mal al ser animales. “Nunca confíes en dejarlo con un perro”, “de alguna manera esto no es lindo o atractivo. El perro me está diciendo claramente que mi cabeza pertenece a tu regazo, no a este bebé. Su cabeza es pesada para estar tumbándola en un niño tan pequeño”, entre otros.

El video del siberiano con el bebé recién nacido fue publicado en Facebook y ya tiene miles de visualizaciones y reacciones.