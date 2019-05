Vuelve a su casa después de meses y la reacción de su mamá al verlo se viraliza

Ignacio Díez llevaba cinco meses sin ver a su madre. Él trabaja en Madrid, pero su familia vive en Pamplona. Apenas una hora de viaje en avión y su papá y hermano como cómplices de una sorpresa para su madre que desconocía de la llegada del más pequeño del hogar. Su reacción es viral luego de ser compartida a través de Facebook.



"Hoy he venido a casa por sorpresa. He tardado casi 5 meses en volver, y eso que solo vivo a 315 kilómetros. Esta ha sido la reacción de mi pobre madre, parece que vuelvo de la guerra" , escribió el joven español de 23 años que se mudó a Madrid para trabajar y dejó su Pamplona natal. El video es viral en Facebook.

"Yo actualmente estoy trabajando en Madrid, soy periodista. Pude conseguir unos días de vacaciones en mi trabajo y fui por sorpresa a casa. Llegué el martes por la noche a casa (mi padre vino a recogerme a la estación de tren) y dormí en un cuarto que no se usa para que ella no sospechara nada", reveló al diario Clarín.

"A la mañana siguiente, cuando ella estaba desayunando en la cocina, fui con móvil en mano y lo grabé todo. Yo no tuve que hacer nada, simplemente abrir la puerta", contó Ignacio. El resto fue la emoción de la mamá que no podía creer que después de tantos meses su hijo estuviera allí, parado en la cocina de su casa.

Tamaña emoción tiene explicación. Si bien Ignacio reveló que habla con ella todos los días y es cierto que la distancia y el tiempo que llevaban separados no era tan grande (apenas cinco meses), el regreso del Benjamín de la casa a su hogar se dio en un momento clave que también ha desvelado luego que se hiciese viral el video.

"Ese día era el cumpleaños de mi hermano mayor, que está en Argentina. Y mi mamá no sabía si iba a poder hablar con él para saludarlo porque no sabía si iba a conseguir WiFi para poder conectarse. Entonces estaba un poco sensible. Además, mi abuela murió hace un año, y este domingo se celebra el Día de la Madre. Eso también la tenía un poco triste. Fue un cúmulo de factores que hicieron que reaccionara así".