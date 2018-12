Recibió pequeño regalo, pensó que era una broma y cuando lo abrió no dejó de llorar de emoción

Hay regalos que sorprenden y llenan de emoción no por su valor monetario o gran tamaño sino por la ilusión y bendición que significan. Esto le pasó a una madre quien, en un inicio, pensó que su hija le había llevado una nueva taza para tomar su café diario pero que no pudo contener las lágrimas al descubrir lo que en verdad era. Todo quedó registrado en un emotivo video que luego fue compartido en Facebook .

Todo se inicia con la protagonista sentada en un banco dentro de la cocina. Recibe la caja y al sacar el papel que la envuelve piensa que es una prensa de café o cafetera, aunque por el tamaño de la misma se inclina más a que se trate de un mug.

Muy extrañada y confundida la mujer sigue pensando de qué se trata en realidad mientras lucha para abrir la caja por lo que se niega a usar un cuchillo y recurre a su ingenio para encontrar lo que hay dentro.

Al darse cuenta que el contenido no pesa, la mujer llega a creer que se trata de una broma y le pregunta a su hija si es que hay un insecto dentro. “Te juro que si es una cucaracha vomitaré”, asegura muy enojada a lo que su familiar le responde “no te voy a asustar de ninguna manera”.

Es aquí cuando la sorpresa está por llegar y el video de Facebook muestra que sin dudas era algo que ella esperaba con muchas ansias. “¿Qué? Oh Dios mío, estás embarazada”, se le escucha gritar para luego no poder contener las lágrimas.



Mientras veía la prueba de embarazo y una prenda de bebé dentro de la cajita, la mujer no dejaba de gritar, llorar y expresar toda su emoción por tan mágico momento. Incluso atrás de ella se ve a otra de sus hijas también llena de alegría.



Las imágenes de Facebook muestran cómo la nueva abuela abraza emocionada a su hija y no deja de llorar. Todo es grabado por el futuro padre. Las imágenes han conmovido a miles en las redes sociales.