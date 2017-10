¡Atentos usuarios de Facebook! Ya no hay excusa para no alentar a la selección en el partido Perú vs. Argentina, y es que gracias a unos marcos que habilitó la red social, puedes expresar tu amor por la blanquirroja.

¿Qué es lo que debes hacer para habilitar esta opción? Te lo contamos a continuación.

Primero, debes ir a www.facebook.com/profilepicframes. Segundo, selecciona un marco disponible en el menú o busca el marco que quieras usar. Para buscar uno que apoye a la selección puedes poner: “Te amo Perú”, “Perú”, “Vamos Perú”, entre otras frases. Tercero, debes escoger la cantidad de tiempo que deseas utilizar esta fotografía, puede ser: 1 hora, 1 día, 1 semana, nunca o personalizado. Finalmente, debes hacer clic en Usar como foto del perfil para guardar el marco.