Facebook está probando una forma para que los usuarios tengan hasta cinco perfiles separados vinculados a una sola cuenta. El gigante de las redes sociales dice que la prueba permite a los usuarios dedicar diferentes perfiles a grupos específicos con los que quieren conectarse, como un feed de Facebook exclusivo para sus amigos y otro solo para sus compañeros de trabajo.

Los usuarios que formen parte de la prueba podrán cambiar entre sus diferentes perfiles con unos pocos toques. Tal como mencionó un portavoz de Facebook a TC.

“Para ayudar a las personas a adaptar su experiencia en función de sus intereses y relaciones, estamos probando una forma de que las personas tengan más de un perfil vinculado a una sola cuenta de Facebook”, dijo el portavoz de Facebook, Leonard Lam, a TechCrunch en un correo electrónico. “Cualquiera que use Facebook debe continuar siguiendo nuestras reglas”.

Los perfiles adicionales no necesitan incluir el nombre real de una persona, ya que los usuarios podrán elegir cualquier nombre de perfil y nombre de usuario, siempre que sea único y no use números ni caracteres especiales. Los perfiles principales de las personas aún deben usar el nombre que usan en la vida cotidiana, dice Facebook.

La compañía dice que los perfiles adicionales aún están sujetos a sus políticas y que no pueden tergiversar su identidad o hacerse pasar por otros. Si recibe una infracción en un perfil adicional, afectará a su cuenta en su totalidad.

Facebook dice que esta regla ayudará a evitar que las personas abusen de su plataforma en múltiples perfiles. Si alguien viola repetidamente las políticas de la compañía usando uno de sus perfiles adicionales, los sistemas de Facebook reconocerán qué perfil estaba violando y tomarán las medidas apropiadas, como eliminar el perfil adicional o todos los perfiles, incluida la cuenta principal.

La plataforma digital dice que hay algunas partes de la plataforma que solo están disponibles para los perfiles principales de las personas, como crear y administrar una página o usar Facebook Dating.

Teniendo en cuenta que los perfiles adicionales de un usuario están en una cuenta de Facebook, la compañía dice que la función de múltiples perfiles no cambiará la forma en que informa las métricas de los usuarios, como los totales de usuarios activos mensuales y diarios.

Hasta ahora, la empresa ha impedido que los usuarios habituales tengan varias cuentas de Facebook, por lo que la introducción de perfiles adicionales marca un cambio para el gigante de las redes sociales. El lanzamiento de la prueba indica que Facebook está experimentando con formas de impulsar la participación en su plataforma, al mismo tiempo que alienta a los usuarios a publicar y compartir más contenido con otros.

La prueba también muestra que Facebook está tratando de ir más allá de una simple plataforma para compartir actualizaciones con familiares y amigos, ya que la compañía señala que se pueden usar perfiles adicionales para profundizar en los temas que le interesan y sobre los que desea obtener más información. Por ejemplo, Facebook dice que un usuario puede querer crear un perfil adicional centrado en el diseño sostenible, donde puede seguir a sus marcas favoritas y conectarse con otras personas que comparten su pasión.

Facebook también sugiere que se pueden usar perfiles adicionales para organizar contenido sobre las cosas que te importan; por ejemplo, puede tener un perfil dedicado al contenido gastronómico, donde puede seguir a sus chefs favoritos, encontrar eventos y restaurantes locales.

El cambio de Facebook de los perfiles únicos se produce cuando está tratando de encontrar formas de retener a los usuarios, mientras continúa compitiendo con amenazas crecientes como TikTok. En febrero, la empresa informó una disminución en los usuarios diarios por primera vez en su historia en el cuarto trimestre de 2021, pero luego informó un aumento en los primeros tres meses de este año.

La función de perfiles adicionales de la empresa se está probando actualmente con usuarios seleccionados.

