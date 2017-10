¡Atención usuarios de Facebook! La red social sigue implementando nuevos servicios para sus usuarios, y uno de estos será ordenar comida a domicilio. Sí, ya no será necesario dejar de usarla para conseguir que la comida llegue a la puerta de tu casa.

Según The New York Post, para poder ofrecer este servicio, la compañía de Mark Zuckerberg realizó acuerdos con compañías especializadas de delivery como: GrubHub, EatStreet, Delivery.com, ChowNow y Olo; y restaurantes como: Papa John’s, Chipotle, Five Guys y Panera.

"La gente ya va a Facebook para averiguar qué comer leyendo sobre restaurantes cercanos y viendo lo que dicen sus amigos sobre ellos. Entonces, con esta nueva función lo estamos haciendo aún más fácil", dijo Alex Himel, el vicepresidente y líder de este proyecto de Facebook, al diario estadounidense.

Esta función ha estado en pruebas durante un año, y de momento, estará disponible para todos los usuarios de Facebook en Estados Unidos. Sin embargo, se espera que para el próximo año pueda ser implementada a nivel mundial.