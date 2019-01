Mujer encuentra a su perro 'guardián' durmiendo con extraño que entró a su hogar

En redes sociales como Facebook abundan las historias de valientes y solidarios perros que lo dan todo de sí con el objetivo de proteger a sus seres queridos; sin embargo, lo ocurrido hace algunos días en una localidad de Estados Unidos sorprendió a miles de usuarios por la inusual actitud de un can que supuestamente cuidaba su hogar.

Todo empezó cuando Lynn Sarver, una mujer que vive en Waukesha, Wisconsin, despertó repentinamente durante la madrugada del día de Año Nuevo y pasó cerca de la cama de su mascota, un Boerboel de 3 años y de casi 60 kilogramos.



Grande fue su sorpresa al acercarse y notar la presencia de una persona que dormía plácidamente junto a su perro. Ella contó para un noticiero local que, inicialmente, pensó que se trababa de su hijo de 21 años; sin embargo, no pudo evitar sentirse aterrada al percatarse de que se trataba de un sujeto completamente desconocido. El hecho generó asombro en Facebook.

"Estaba oscuro en la casa en ese momento. El tipo estaba cubierto con la manta de mi perro. Tenía cabello oscuro y una estatura similar a la de mi hijo, pero me acerqué un poco más y me di cuenta de que no era él", dijo la protagonista de esta insólita historia viralizada en Facebook.

Asustada, Sarver corrió hacia el teléfono ubicado en su cocina y llamó inmediatamente a la Policía, quienes no tardaron mucho tiempo en llegar para descubrir que se trataba de un vecino que había ingresado por error a la vivienda tras encontrarse en estado de ebriedad.

"Él estaba tan sorprendido de estar en mi casa como nosotros", dijo la mujer. "Fue muy cooperativo y se disculpó por lo ocurrido", agregó Sarver tras decidir no presentar cargos contra el hombre.

La historia se compartió en Facebook y originó ocurrentes comentarios entre los internautas, siendo la mayoría de carcajadas por la inesperada pero tierna actitud del can que se hizo viral en redes sociales.