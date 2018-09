Este video de Facebook será lo más épico que veras el día de hoy. Un zorro regresaba a su madriguera tras cazar su almuerzo, un conejo, y de repente un águila calva le robó su presa. Todo esto sucedió ante el lente de un fotógrafo que se encontraba realizando un trabajo en La Isla San Juan en Estados Unidos.

El águila calva es el símbolo del país americano y además es conocida por ser una maestra ladrona que les quita la comida a otros animales. Estas imágenes fueron captadas por Kevin Ebi, quien compartió la historia en su blog y saltó a las redes sociales convirtiéndose en viral.

“Hace un par de días capté un robo especialmente dramático. Vi a un águila calva robarle un conejo a un joven zorro rojo. Y lo que es más impresionante es que la batalla se llevaba a cabo a más de 6 metros del suelo”, escribió el gráfico en su sitio web LivingWilderness.com.

Kevin se encontraba en la Isla San Juan observando a los zorros y vio que uno capturó un conejo y lo llevaba por la pradera, de pronto apareció en acción el águila calva y la situación fue una verdadera sorpresa, ya que esperaba que el mamífero suelte al conejo, pero lo enganchó fuertemente en su mandíbula y el águila casi se lo lleva a él también. Los levantó a ambos por los aires y la batalla se volvió más dramática aún.

Todo esto duró unos 8 segundos. Tras darse cuenta de que no podía ganar, el zorro se rindió y el águila lo soltó desde una altura de 6 metros. Aunque fue un aterrizaje pesado, el animal no parecía estar herido.



“Dejó de pensar en ello y se fue a jugar con los otros zorros. Le hice varias fotos después, y no le vi ni un solo arañazo,” dijo Kevin en su blog.



Las imágenes de la pelea épica por un conejo se han vuelto viral en Facebook y ha sorprendido a más de uno. El video cuenta con más de mil reproducciones y los usuarios han catalogado esta situación como las sorpresas de la naturaleza.