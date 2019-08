Un curioso meme se ha viralizado en los últimos días. Miles de cibernautas, sobre todo usuarios de Facebook, vienen compartiendo un singular meme que tiene como protagonistas a dos mujeres y un gato blanco. Una de las jóvenes le grita furiosa al felino, mientras la otra trata de contener a su amiga. Por su parte, el minino se muestra sentado en una mesa detrás de un plato de comida. Pero, ¿cómo nació este singular imagen y por qué se hizo tan popular e Internet?

Según información el portal especializado Know Your Meme, esta divertida imagen tiene el título de Woman Yelling at a Cat (Mujer gritando a un gato) y está basado en el episodio 14 de la serie The Real Housewives of Beverly Hills, donde participan de Taylor Armstrong y Kyle Richards, dos integrantes del elenco.

La imagen está acompañada de de una foto de un gato blanco de aspecto confundido, identificado como Smudge the Cat. Esta fotografía fue compartida en 2018 por el usuario de Tumblr deadbefordeath. Sin embargo, su popularidad fue mayor cuando el usuario de Twitter MISSINGEGIRL realizó una publicación en la que unió ambas imágenes, la de la mujer gritando y la del gato en la mesa.

El meme se hizo popular en junio del presente año. No obstante, su masivo uso en Internet lo ha vuelto a poner en todas las redes sociales nuevamente y su fácil edición hace que sea el favorito de muchos.