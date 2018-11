Camille conoció a Bree cuando tenía apenas cinco días de haber salido del cascarón. Lo habían abandonado (o se había perdido) entre las calles de Nueva York, Estados Unidos , pero afortunadamente cayó en manos salvadoras.

Camille lo tomó y lo llevó a casa. "Lo recogí y él parecía realmente contento en mi mano... le pedí que hiciera algún trabajo de oficina conmigo. Fue fácil enamorarme de él", contó.

Ella sabía que los 'pollitos' necesitaban calidez y atención las veinticuatro horas, por lo que se convirtió en su 'madre sustituta'. Bree era su compañero constante.

"Se fue a todos lados conmigo. Dormía en mi sudadera y me abrazaba. Y cada día me enamoro más y más de él. Y acabo de aprender muy rápidamente que él es este ser maravilloso y sensible que solo quiere ser amado como todos nosotros".

Cuando Bree creció, Camille se dio cuenta de que había aprendido cosas nuevas sobre pollos que nunca antes había conocido. "Me había quedado dormida en el sofá. Bree estuvo realmente tranquilo ese día, como si realmente sintiera que no me sentía bien".

Así pasaron los días: en medio de un felicidad única. Hasta que una mañana Camille oyó a Bree cantar y se sintió "plena". A diferencia de un gato o un perro o un bebé, las aves no son bienvenido en la ciudad.

Los pollos generalmente están prohibidos porque pueden convertirse en una molestia. Camille tuvo que tomar una decisión: recogieron y salieron de la ciudad para encontrar un lugar donde ambos pudieran estar más felices. Ahora tienen jardines y árboles y muchos espacios para que los dos exploren. Su historia ha conmovido a miles de usuarios de Facebook e Instagram.