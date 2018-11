Es bien sabido que el anillo de compromiso es un símbolo de amor y de acuerdo entre dos personas que juran respetarse y ayudarse el uno al otro pase lo que pase. Sin embargo, la inesperada reacción de una mujer que afirmó encontrar el aro que su novio estaba por entregarle generó conmoción entre los usuarios de Facebook .

Según contó la propia protagonista de la publicación, ella se encontraba revisando la mesa de noche de su pareja cuando, de forma repentina, dio con el anillo. Lejos de sorprenderse o alegrarse, la mujer fotografió el objeto y publicó la imagen en un grupo de Facebook, en donde pidió consejos para saber cómo decirle a su novio "que busque algo diferente".

"Vergüenza del viernes, aquí voy. Encontré esto en la mesa de noche de mi novio. No me considero fan. Por favor, revísenlo y díganme cómo decirle educadamente que necesita ir a buscar algo diferente", escribió en Facebook.

Un indignado usuario hizo una captura de la publicación hecha en Facebook y la compartió posteriormente en Reddit. Como era de esperarse, la fotografía generó una gran cantidad de críticas por parte de los usuarios de esta red social.

"Esto es lo más deprimente que he visto por aquí. Una cosa es cuando se trata de un extraño, pero cuando es de alguien que se supone te ama incondicionalmente actuando como un ladrón es simplemente triste", escribió una internauta. "Lo que ella no sabe es que no es para ella", bromeó otro.