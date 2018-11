Denis Dándolo es un australiano que vive en Sídney y los más de 11 mil kilómetros que lo separan con el estadio de la Bombonera no le fueron ningún impedimento para subirse a un avión y viajar por cerca de 20 horas para asistir a la superfinal de la Copa Libertadores 2018 que enfrentan a Boca Juniors vs. River Plate . La historia fue bastante comentada entre los usuarios de Facebook.



"Me vine desde Sídney, Australia, para ver un partido histórico. Siempre quise ver un encuentro así. Esto es increíble", contó Denis en declaraciones para el canal argentino Telefe Noticias. El australiano explicó que se hizo hincha del club Boca Juniors gracias a su papá y su tío que visitaron Argentina en el año 1966.

Pese a que ha visitado Argentina en varias oportunidades, esta será la primera vez que el australiano verá un partido en el mítico estadio de la Bombonera. "Cada vez que vine de vacaciones a Buenos Aires es verano y no hay campeonato, nunca llegaba, venía en las vacaciones de los chicos, no vine a ver un partido", relató.

El australiano también explicó cómo se decidió venir para ver el Boca Juniors vs. River Plate: "Estaba viendo el Boca vs. Palmeiras y cuando hizo el gol Benedetto, el 2-2, empecé a llorar. Mi esposa me vio y me dijo 'andate a Argentina'. Hablé con mi primo para que me consiga una entrada, compré el pasaje y me vine", señaló.

Asimismo, Denis explicó que para ver los partidos de Boca Juniors en Australia paga una suscripción para ver los canales de Argentina y no perderse los juegos. Agregó también que no tiene problemas por los horarios de los encuentros: "Tengo mi empresa en Sídney y en mi oficina pongo los juegos en la televisión. Estoy muy feliz".