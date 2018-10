Facebook es una de las armas más poderosas de estos tiempos y a través de esta red social podemos toparnos con historias tan inspiradoras como la de esta mujer que encontró a su amigo de la infancia viviendo en la calle, era un indigente, drogadicto y a pesar de la situación en la que se encontraba, decidió ayudarlo a cambiar su vida y rehabilitarse por completo.

Wanja Mwaura estaba caminando por las calles de Kenia cuando reconoció a su amigo de la infancia y se trataba de Patrick Hinga, un hombre que había sido consumido por las drogas. Su adicción empezó en la escuela cuando comenzó a fumar marihuana y luego fue expulsado.

Posteriormente sus adicciones lo llevaron a un hospital mental para tratar de librarse de las drogas. Pero entraba y salía muchas veces. Su madre y su hermana se hacían cargo de él. Pero cuando se escapaba del hospital deambulaba por el barrio desnudo y comiendo de la basura.

Vea también Pareja de esposos ayudó a cangrejo perdido en carretera

En uno de esos días, los ex amigos de la infancia se encontraron. Patrick le dijo a Wanja que ya no quería vivir en la calle y ser otra persona, así que la mujer logró convencer a su ex compañero de colegio para internarse en un centro de rehabilitación y a través de Facebook y otras redes sociales pidió ayuda para el hombre.

Con el dinero recolectado, logró pagar su estancia en el centro médico, además, le ayudó abrir un pequeño negocio llamado “Tienda de Hinga”. Su transformación, luego de desintoxicarse, es increíble y ha sorprendido a miles de personas, ya que Wanja contó la historia a través de Facebook.

Vea también Perro sorprende al ayudar a su dueño a hacer abdominales

Su historia conmovió a todo el país, ya que Kenia tiene un grave problema de drogadicción, sobre todo en las partes más pobres de Nairobi. Pero la historia de Patrick prueba que con un poco de ayuda de la gente, nunca es tarde para cambiar tu vida.



TE PUEDE INTERESAR: