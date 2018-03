Facebook , el gigante tecnológico afronta una crisis que marcará su futuro. Aún no se sabe de qué forma exactamente pero enfrenta a la justicia en dos continentes, y sus voceros buscan dar explicaciones de lo sucedido. Por lo pronto, el descenso en sus acciones y la amenaza de huida de gran cantidad de usuarios son suficientes para catalogar a este escándalo como el más grande de su historia.

Una investigación realizada por diarios estadounidenses reveló que se usaron los datos de 50 millones de usuarios de Facebook para desarrollar un software que permita influir en los votantes en medio de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016. Una historia parecida se viene investigando en el Reino Unido, donde se habría influenciado a los votantes para marcar a favor del Brexit.

En el escándalo hay varios protagonistas, pero el que, en cierta manera, se ha convertido en el blanco de las críticas ha sido la red social de Mark Zuckerberg.

1. LA REVELACIÓN: Diarios estadounidenses consiguieron el testimonio de antiguos empleados, asociados y documentos de Cambridge Analytica para señalar que la firma recopiló información privada de los perfiles de Facebook de decenas de millones de usuarios sin su permiso.

2. LA APLICACIÓN: La denuncia indica que Cambridge Analytica obtuvo esta información gracias a una aplicación creada por el psicólogo Aleksandr Kogan, un investigador moldavo que trabaja en la Universidad de Cambridge, La app, llamada 'This is your digital life', pedía a los usuarios realizar una prueba psicológica en forma de cuestionario. Es así como la herramienta recopiló sus datos y también reunió información sobre sus amigos en Facebook.

3. LOS DATOS: En total, 270 mil personas realizaron el cuestionario. La app recopiló información también de los amigos de estas -sin aviso previo- y la cifra creció a 50 millones de usuarios, principalmente en EE.UU. Esta información fue revelada por Christopher Wylie, ex empleado quien se convirtió en la principal fuente de denuncia.

El papel de Cambridge Analytica. El papel de Cambridge Analytica.

4. LOS PERFILES: Tras el recojo de información, Kogan habría compartido estos datos con Cambrigde Analytica. Esto dio como resultado el desarrollo de un software para ayudar a influir en las elecciones presidenciales de 2016. Consistía en crear distintos 'perfiles de usuarios' a partir de los datos privados recogidos en las millones de cuentas. Una vez que se tenía localizado a qué perfil pertenecía cada usuario se le enfocaba un tipo de anuncio político personalizado con el fin de influir en su particular perfil psicológico.

5. PRIVACIDAD: Facebook se ha defendido señalando que fueron los propios usuarios quienes dieron su consentimiento para que Kogan, a través de la aplicación, acceda a sus perfiles, grupos de amigos y contactos. Sin embargo, al pasar esta información a Cambridge Analytica, Kogan quebrantó las políticas de la red social.

6. ANTECEDENTES: Facebook ha suspendido a Cambridge Analytica y a Kogan, por transferir información obtenida con la aplicación para fines comerciales y políticos. Parece haberlo hecho tarde ya que la red social admitió que desde 2015 ya conocía sobre esta violación a la privacidad realizada por Cambridge Analytica y Kogan. Según Facebook, le pidió a la compañía que borre los datos, pero recientemente ha conocido que no lo había hecho.

7. NOTICIAS FALSAS: El CEO de Cambridge Analytica, Alexander Nix, fue grabado en secreto aceptando y alardeando del importante papel que la compañía desempeñó en la campaña de Trump, según se desprende de un video difundido por el Canal 4 del Reino Unido. Pero no solo eso, otros ejecutivos dijeron que podían desarrollar una serie de noticias falsas para ayudar a determinados candidatos a ganar las elecciones en cualquier parte del mundo.

8. EN APRIETOS: Facebook ha focalizado las críticas alrededor del caso. El principal motivo es su inacción para proteger la privacidad de los usuarios. Luego de un silencio inicial, Zuckerberg publicó un post admitiendo errores y delineando medidas para proteger la información. Hizo también algunas presentaciones públicas en las que ofreció disculpas por la filtración de información. Desde el Congreso de Estados Unidos han pedido que el creador de la red social asista a comparecer. Lo mismo ha ocurrido en el Reino Unido, aunque Zuckerberg ya manifestó que no viajará a presentarse ante un panel de legisladores británicos que viene investigando el aumento de las noticias falsas.



9. EL AVISO EN MEDIOS: Como otra medida ante el escándalo, Facebook publicó un mensaje a página completa en los principales diarios de Estados Unidos y el Reino Unido. “Tenemos la responsabilidad de proteger su información. Si no podemos hacerlo, no la merecemos”, afirma la disculpa.

Caída de Facebook en la bolsa. (AFP) Caída de Facebook en la bolsa. (AFP)

10. CAÍDA: Una encuesta en Estados Unidos a cargo de Reuters arrojó que un 51% de encuestados no confía en la red social de Mark Zuckerberg o no confía demasiado. Por otro lado, su valor comercial cayó estrepitosamente después de que se destapó el escándalo. En tan solo un día (lunes después de la revelación) la red social perdió US$37.000 millones. A esto se le suma la campaña denominada #DeleteFacebook que pide eliminar las cuentas en esta red social. Aunque no hay datos aún sobre el impacto de la campaña artistas como Jim Carrey, Cher y Massive Attack se han sumado a esta iniciativa.

¿Cuál será el futuro de la red social?