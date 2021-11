Existen historias de amor que conmueven al mundo por las acciones de sus protagonistas. Una de ellas es la de Tracy Howell, una mujer nacida en Texas, Estados Unidos, que tiene la costumbre de darle un mordisco al almuerzo de su esposo todos los días, antes de que este acuda a su trabajo. ¿Por qué lo hace? Su explicación conmovió a miles de usuarios de Facebook.

Hace unos meses, la estadounidense publicó en Facebook la foto de un sándwich con un curioso detalle: tenía un mordisco. Tracy Howell explica, a continuación, que tiene 41 años de casada con Clifford Howell y que, desde el primer día, le preparaba el almuerzo para que lo lleve a su centro de labores.

“En ocasiones me reunía con él en el lugar de trabajo y almorzaba con él. Una vez hizo el comentario de que el almuerzo sabía mejor cuando lo compartías con alguien a quien amas”, narró.

Había ocasiones en que la mujer no podía acompañarlo, por lo que tuvo una idea. Poco después, mientras le preparaba un sándwich durante en una noche, decidió darle un mordisco antes de guardarlo. “Cuando llegó a casa (mucho antes de los celulares) comentó que alguien le dio un mordisco a su sándwich. Le dije que como no podía acompañarlo para almorzar, le di un bocado para que supiera que me uniría a él”, explicó.

Desde entonces, Tracy tiene la costumbre de darle un mordisco al sándwich de su marido con frecuencia, a menos que lleve atún o queso pimiento. “Vi que me acompañaste a almorzar hoy y seguro que estuvo bien”, le dice su esposo cada vez que regresa a casa, según la misma publicación de Facebook.

En cuestión de minutos, la historia de amor se hizo viral en Facebook y la publicación fue compartida por 190 mil personas. Los usuarios calificaron el matrimonio como un “modelo a seguir”.