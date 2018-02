Facebook viral: Velaba solo a su difunta esposa sin esperar la reacción de toda la ciudad

Una usuaria de Facebook usó el alcance que las redes sociales pueden llegar a tener, y tras publicar una triste imagen en la que se aprecia a un hombre velando el féretro de su difunta esposa completamente solo, generó una reacción viral en la ciudad de Saltillo, en Coahuila, al noreste de México .

La usuaria Sandra Pineda publicó la imagen con la siguiente descripción: "Don Ramón no tiene a nadie. Ni dinero. Así que no tienen ni café. Ni pan y ni una flor, me da tristeza".

Se trataba de Ramón Cibrián Casas, quien velaba a su esposa María Asunción Esparza Martínez acompañado solamente por su hijo de 33 años, quien padece una discapacidad, según informa Teledario Saltillo, un medio local.

Luego de difundirse la publicación, policías municipales y ciudadanos empezaron a llegar al velatorio, trayendo flores y acompañando durante toda la noche a los solitarios dolientes.

Además, organizaron una colecta y lograron reunir un total de 7 mil pesos, unos US$ 370, que sirvieron para pagar el ataúd, comprar flores y demás gastos de sepelio.

Luego del velorio, el cuerpo de María Asunción fue trasladado a la Iglesia del Refugio para una misa de cuerpo presente. Para esto, los policías municipales utilizaron sus camionetas oficiales para llevar las flores. El cuerpo fue finalmente enterrado en un panteón en El Tunal, un rancho en el que Ramón y su esposa habían vivido juntos por 40 años.