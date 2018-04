'Pascua Toro': "¿Turismo de 'borrachera' en Ayacucho o turismo de calidad?"

Ayacucho ha sido por estos días sinónimo de fervorosidad. Pero también lo ha sido de descontrol. El 'Pascua Toro ' , suspendido el año pasado ante los cuestionamientos, volvió a celebrarse este año, atrayendo a miles de turistas nacionales y extranjeros. Alcohol, baile y alegría. ¿La ciudad realmente gana con esta festividad?

Como si de San Fermín se tratará , la celebración alcanza su punto más alto con la liberación de un toro en medio de la Plaza de Armas (aunque este año se realizó en una vía aledaña). Los visitantes vestidos de rojo intentan no chocar con el animal que, en medio del estrés que conlleva una situación de este tipo, procede a arremeter.

Las postales no pueden ser más alegres. Sin embargo, una vez acabada la fiesta el escenario deja de brillar. Los visitantes vuelven a sus ciudades y sus lugares son reemplazados por gran cantidad de basura.

Los turistas se van pero los ayacuchanos se quedan. Viktor Hugo Pimentel Infante , un locutor local ha resumido este malestar en una publicación En Facebook que se ha compartido más de tres mil veces y que ha servido para recoger las quejas de todos los habitantes de la ciudad.

"Tú no eres un turista. Eres un revoltoso que vienes a mi ciudad a pelearte y orinar en las calles, a tomar en lugares sagrados como el atrio de las iglesias, a practicar exhibicionismo frente a los niños. Tú no eres un turista, simplemente eres un malcriado a quien no le dejan hacer todo eso en su ciudad y vienes aquí a joder porque mis autoridades no te dicen nada.

¿Realmente queremos TURISMO DE BORRACHERA en Ayacucho , o turismo de calidad?"

TRADICIÓN

El 'Jala Toro' o 'Pascua Toro' es una festividad que se remonta a la época republicana, cuenta Gabriel Gómez Tineo, antropólogo de la Universidad San Cristobal de Huamanga. "Los hacendados compraban toros y el Sábado de Gloria, como acto para redimir la fe católica, los arriaban para donarlos en cárceles, asilos de ancianos y hospitales Ese fue el inicio de la tradición".

La costumbre por soltar toros en la Plaza de Armas se mantuvo hasta la década de 1980 cuando se deja de realizar en medio del conflicto armado que sacudió a Ayacucho.

Pero con el nuevo milenio la tradición de soltar toros revivió. "Ahora la celebración está a cargo de colectivos de criadores de ganado, asociaciones", cuenta Gómez Tineo. A diferencia de décadas anteriores, los asistentes a este día —celebrado el 'Sabado de Gloria'— llegan a miles.

Pascua Toro

CAMBIOS POR HACER

"Este año se ha celebrado a lo grande. Hubo gente divirtiéndose, cantando huaynos, haciendo pirámides, carnavales", menciona Gómez Tineo sobre lo ocurrido el último fin de semana en Huamanga. Sin embargo, el antropólogo no deja de mencionar que se cometieron algunos excesos en la festividad como la alta cantidad de basura dejada en la Plaza de Armas o la suciedad impregnada en las paredes a causa de la orina.

Aunque para Gómez Tineo estos hechos son responsabilidades compartidas entre los turistas y la Municipalidad de Huamanga, que no realizó las previsiones correspondientes ante la alta afluencia de turistas que llegan a Ayacucho para esta celebración.

"En la plaza y zonas aledañas nunca hay tachos y durante la festividad no dispusieron de mayor número de baños químicos, eso trajo que muchas personas utilicen zonas que no deberían", explica.

Sin embargo, para el especialista sí hay costumbres que deben cambiar. Una de ellas es la utilización de personas disfrazadas de toros en vez del uso de animales vivos. "El maltrato es evidente", relata.

Este año el 'Pascua Toro', realizado en la Av. Independencia, dejó como saldo 8 personas heridas. Además, el evento fue suspendido, según indica un medio local, ya que se dispuso de que el quinto animal no saliera debido a que los anteriores terminaban enredándose con los postes y árboles de la vía.

"Hay que ver al 'Pascua Toro' como una oportunidad. Las autoridades municipales y regionales deben de 'vender' el paquete completo de los atractivos turísticos de Ayacucho para Semana Santa y buscar que los turistas no vengan solo por este día y para esta festividad. ", explica Gómez Tineo.