La ‘ Chona Challengue’ no deja de ser el popular reto de las redes sociales. Esta vez, en Facebook circula un video viral donde un hombre se había unido al desafio; sin embargo, no contó con que un perro aparecería para interrumpirlo.

De acuerdo a las imágenes compartidas en Facebook, el protagonista del video viral decidió bajar de su auto en movimiento y ponerse a bailar al ritmo del tema ‘La Chona’ de la agrupación de México llamada Los Tucanes de Tijuana.

Todo parecía marchar con normalidad, cuando de pronto un perro apareció en escena y empezó a ladrar al hombre que solo atinó a huir por el miedo a ser mordido.

Tanto el protagonista del video viral de Facebook como la persona que estaba grabando aquel momento no pudieron contener la risa pues no esperaban que el can iba a interrumpir la realización del popular reto.

El video viral de Facebook ha llamado la atención de diversos usuarios de la red social por la singular escena. Aquí te lo mostramos.



