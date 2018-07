En el colegio de Educación Agraria de Arrecifes, Argentina , la cámara de un alumno puso en evidencia lo que un profesor de educación física hacía cuando era el tiempo de recreo. Los jóvenes del primer año de secundaria quedaron asombrados tras ver las imágenes que fuero publicadas en Facebook y en las diferentes redes sociales.

El hecho ocurrió a fines del mes de junio, cuando un grupo de alumnos venían siendo víctimas de robos en su propio salón. De esta manera, uno de ellos decidió poner una cámara escondida para conocer al autor de estos actos delictivos sin imaginarse que sería su propio profesor, como se ve en imágenes de Facebook .

El material que se hizo viral en Facebook y las diferentes redes logra captar al docente Matías Rodríguez, quien paseaba entre los pupitres revisando las mochilas de sus alumnos en busca de objetos u otras pertenencias, según precisa el diario Clarín.

Al ser descubierto, el profesor lamentó lo sucedido y declaró en su red social. “Sé que anda rondando un video en el que se me vincula con un hecho que lamentablemente me da mucha vergüenza. Estoy pasando por un problema personal, ya que he pedido disculpas y repararé los daños hechos por mí. Pido disculpas a mis amigos, familia y a todos los que me quieren. Yo no soy una mala persona. He cometido un error, que me voy a hacer cargo y ya he hablado con los perjudicados en persona”.

El alumno que grabó el hurto y fue perjudicado por el profesor declaró que le faltaron unos 1400 pesos argentinos (51 dólares) en su mochila. Tras el lamentable acontecimiento, el maestro recibió una llamada de atención; sin embargo, se desconoce si fue retirado de la docencia.