Perro estuvo perdido por 10 días y el reencuentro con su familia fue de lo más emotivo

Una familia limeña pasó su peor Navidad cuando se enteraron que su amada mascota se había perdido el mismo 24 de diciembre. De inmediato, empezaron a buscar sin cansancio a Marichuy , una perrita cruzada llena de amor.

Los dueños de Marichuy colgaron su foto en Facebook . La publicación se hizo viral en redes sociales: cientos de usuarios comenzaron a compartirla para que sea encontrada lo más rápido posible.

Hasta que un día llegó el día esperado por la familia de esta tierna can. Una joven, identificada como Flavia Del Mar dio con su paradero y publicó el emotivo reencuentro desde su cuenta personal.

"Quiero contarles que hoy Marichuy, la perrita que encontré en la Av. La Molina, regresó a su casa", se lee en el post de Del Mar, quien grabó el momento en el que Marichuy lame de emoción a su familia.



"Cuando vi a la perrita no podía dejar de pensar en mis mascotas y en cómo me sentiría si se perdieran. ¡Por eso, cuando encuentres a un animalito que parezca perdido no seas indiferente! Ponte en el lugar de los dueños. Si estás buscando a tu mascota, no pierdas la esperanza y sigue buscando con todas tus fuerzas" , escribió. El video se hizo viral.