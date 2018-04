Facebook Viral: Mujer fue atropellada por autobús y se salva de milagro [VIDEO]

En Facebook circuló rápidamente un video donde se aprecia cómo una mujer es atropellada salvajemente por un autobús mientras esperaba, aparentemente, la llegada de un vehículo.

Las imágenes, que pueden herir susceptibilidades, fueron registradas por una cámara de seguridad del municipio de Jalpan Querétaro, en México . En la grabación se ve a la muchacha cruzando una calle, se detiene e instantes después aparece un autobús que va con mucha velocidad y la choca por la espalda.

La mujer quedó en el piso por un breve momento producto del impacto. En la grabación se le notó un poco mareada. Luego se levantó y fue a sentarse a un lado.

Los hechos se produjeron el pasado 10 de abril alrededor de las 7:30 de la tarde, frente a la Central de Autobuses de Jalpan, ubicada en la carretera Federal San Juan del Río, México.

Diversos usuarios en Facebook no ocultaron su indignación, debido a que el autobús no detuvo la marcha y de milagro no causó daños graves en la mujer, quien pudo esquivar los neumáticos mientras estos rodaban.