Amber Hoffman es una joven estadounidense de 24 años que mostró a través de una publicación realizada en Facebook el gran cambio físico que experimentó tras superar su adicción a las drogas.

“A la izquierda: yo, completamente rota, 42 kilos, viviendo en las calles, viviendo con miedo, con dolor, adicta a la metanfetamina y la heroína, y preparada para que mi vida llegara a su fin. Tuve endocarditis dos veces por consumir y un agujero en el corazón. Mi madre me hizo esa foto cuando vino a rescatarme”, empezó contando la chica.

Su madre la ayudó cuando apenas podía ponerse en pie y la fotografió para que nunca olvidara las consecuencias de su adicción, informó el periódico español El Mundo.

“A la derecha: me he hecho esa foto esta noche. No me ha importado el ángulo. Solo quería mostrar mi felicidad. Nueve meses limpia”, continúa la joven.

“He luchado duramente durante meses en el hospital, he sobrevivido a la cirugía de corazón, he engordado 18 kilos, tengo un lugar donde vivir y tengo a mi familia y mis gatos para ayudarme”, agregó.

Amber, quien ahora luce completamente recuperada, compartió las imágenes para enviarle un importante mensaje a quienes atraviesan por una situación similar. “La recuperación es posible y merece la pena”, finaliza el texto que se volvió viral.

La publicación acumula hasta el momento más de 35 mil reacciones en Facebook.

