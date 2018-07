No solo en Perú se vive una oleada de inseguridad ciudadana. Tal como muestra un video, que se volvió viral en Facebook , son muchos los lugares que se han visto afectados por el incremento de la criminalidad en sus calles.

Uno de estos países es México, el cual no solo tiene que soportar una cruenta guerra contra las drogas sino también la peligrosidad en sus avenidas. El mencionado clip viral de Facebook deja ver hasta qué punto se encuentra la situación en el país de los tacos y el tequila.

En la grabación se ve a un joven corriendo con la cámara frontal activada. El chico, visiblemente asustado, estaba huyendo de unos delincuentes que querían arrebatarle sus pertenencias.

“No me roben, no me roben”, grita el muchacho entre sollozos mientras escapa de los hampones, quienes le dicen groserías. Como se puede ver en el viral de Facebook , la calle luce vacía.

¿QUÉ PASÓ?

El viral de Facebook, motivo de esta nota, solo tiene la duración de medio minuto. Todo concluye tal como empezó, con el joven huyendo de los bandidos. Esto hizo preguntarse a varios usuarios de la red social por la suerte del dueño del equipo móvil.

Todo parece indicar que él logró deshacerse de los malhechores. ¿Por qué? Pues, es poco probable que los rateros se hayan animado a publicar en Facebook la fechoría que cometieron, algo que habría ayudado a la Policía a identificarlos.