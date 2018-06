Con la voz a punto de cortarse y rasgando su guitarra, un joven despidió a su enamorada fallecida en un accidente de tránsito. El hecho ocurrió en la localidad de Cocabambilla, Cusco .



El conmovedor momento, que arrancó lágrimas entre los espectadores, se ha viralizado en Facebook . Según se señala en esta plataforma social, la joven se llamaba Lisbeth Ramos Mariscal y tenía apenas 18 años.

Su enamorado se encontraba en Lima cuando sucedió el fatídico accidente, de modo que viajó para darle el último adiós. El tema que le cantó frente a su ataúd, antes de ser sepultada, se titula 'Devuélveme el corazón' y es interpretado por Sebastián Yatra .

"Es triste ver la noche si no estás, no puedo más, no quiero más. Te fuiste antes de tiempo sin hablar, sin explicar y ya no estás. Tú eras el amor de mi vida, mi causa perdida, no quiero entender" , dice parte de la letra.