No encontró pareja de baile en concierto de Tony Rosado y eligió a su perro [VIDEO] El joven, al no encontrar con quien bailar, cargó al can y ambos se movieron al ritmo de 'Enamorado de ti' de Tony Rosado y la orquesta Internacional Pacífico.

- / - Las imágenes muestran a un joven, quien al no encontrar pareja de baile, cargó al can y se disfrutaron juntos al ritmo del tema 'Enamorado de ti'. - / - Un video de un perro bailando con su dueño se ha viralizado, pero lo curioso es que la situación ocurrió en pleno concierto de la orquesta Internacional Pacífico, liderada por el 'Ruiseñor de la cumbia'. - / - El joven, al no encontrar con quien bailar, cargó al can y ambos se movieron al ritmo de 'Enamorado de ti' de Tony Rosado y la orquesta Internacional Pacífico. - / -