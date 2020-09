Mario es un niño de Ciudad Madero, Tamaulipas (México), que decidió iniciar su propio negocio poniendo en venta sus juguetes. Su objetivo es conseguir suficiente dinero para comprarse una tablet o un celular, el cual utilizará para continuar con sus clases virtuales.

En conversación con Milenio, el pequeño señaló que a inicios del año escolar estuvo utilizando el smarthphone de su mamá, pero ya no puede disponer de él puesto que su madre lo utiliza para trabajar. “Se lo prestaba al inicio, pero el celular me ayuda mucho al trabajo, le ayudo a una persona a vender tenis y también así me piden baguets”, explicó Prudencia Lara al citado medio.

Debido a esto, Mario se vio en la necesidad de poner a la venta sus figuras de acción de la serie Max Steel y varios superhéroes. “Vendo mis juguetes, necesito una tablet o un celular para mis clases, ayúdame con tu compra”, dice la cartulina colocada en el puesto improvisado que instaló con ayuda de sus padres.

Su padre trabaja en una mecánica, pero su negocio ha sufrido el impacto de la pandemia. Lamentablemente, a esto se suman los problemas de salud que arrastra desde el año pasado: necesita unas operaciones en los ojos.

